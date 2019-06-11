Смартфон HTC U19e получит основную камеру с телеобъективом

Это удивительно, но компания HTC все еще существует и даже разрабатывает новые устройства. Например, сегодня тайваньский производитель должен представить смартфон U19e. Впрочем, авторитетный инсайдер Мукул Шарма уже раздобыл некоторые характеристики. Если верить источнику, аппарат оснастят двойной фронтальной камерой на 24 Мп и 2 Мп, а также сдвоенной основной камерой. Главный модуль будет полагаться на датчик разрешением 20 Мп и объектив с диафрагмой F/1,8, а дополнительный модуль получит датчик на 12 Мп и телеобъектив.

Также смартфону прочат чипсет Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флэш-памяти, 6-дюймовый дисплей, аккумулятор на 3930 мАч, модули NFC, Bluetooth 5.0, сканер отпечатков пальцев, порт USB-C и поддержка технологии HTC BoomSound HiFi.