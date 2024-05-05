Смартфон HTC U24 Pro получит SoC Snapdragon 7 Gen 3

В базе Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне HTC U24 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, подтверждено наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой до 2,63 ГГц и графическим ускорителем Adreno 720, 12 ГБ оперативной памяти, дисплея с разрешением Full HD+ и предустановленной операционной системы Android 14.

Напомним, что модель предыдущего поколения HTC U23 Pro оснащается 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 108 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик), 5 Мп (макро) и 2 Мп, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ , защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, аккумулятором ёмкостью 4600 мАч, поддержкой проводной 30-Вт, беспроводной 15-Вт и обратной беспроводной зарядок.
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