Смартфон HTC U24 засветился в сети

В базе регулятора Bluetooth SIG появилось упоминание смартфона HTC U24, который еще не был представлен официально. Ведомство подтвердило наличие поддержки Bluetooth 5.3 благодаря чипу Qualcomm FastConnect 6700. Последний используется в 4-нанометровых однокристальных системах Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 и 7+ Gen 3. Стало быть, будущие пользователи HTC U24 могут рассчитывать на хорошую производительность и энергоэффективность.

Напомним, что представленная год назад модель предыдущего поколения HTC U23 оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 МП (сверхширик) и 2 Мп, боковым дактилоскопом, поддержкой Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, аккумулятором ёмкостью 4600 мА, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 33 Вт и 15 Вт соответственно.