Смартфон HTC U24 засветился в сети

В базе регулятора Bluetooth SIG появилось упоминание смартфона HTC U24, который еще не был представлен официально. Ведомство подтвердило наличие поддержки Bluetooth 5.3 благодаря чипу Qualcomm FastConnect 6700. Последний используется в 4-нанометровых однокристальных системах Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 и 7+ Gen 3. Стало быть, будущие пользователи HTC U24 могут рассчитывать на хорошую производительность и энергоэффективность.

Напомним, что представленная год назад модель предыдущего поколения HTC U23 оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп, 8 МП (сверхширик) и 2 Мп, боковым дактилоскопом, поддержкой Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, аккумулятором ёмкостью 4600 мА, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 33 Вт и 15 Вт соответственно.
Samsung Galaxy A55 оказался ремонтопригодным …
Авторы YouTube-канала PBKreviews опубликовали видео с разборкой новенького смартфона Samsung Galaxy A55, …
ZTE выпустит смартфон Nubia с поддержкой ИИ…
Сетевые источники сообщают, что китайская компания ZTE решила поддержать тренд и выпустить смартфон с фун…
Polestar Phone официально представили…
В прошлом году китайский производитель электромобилей Nio представил свой собственный смартфон, и это, по…
Samsung Galaxy S25 получит существенный редизайн…
В течение нескольких поколений флагманских смартфонов компания Samsung совершенно не демонстрировала каки…
Samsung Galaxy F15 показали на рендере …
Профильное издание 91mobiles опубликовало первое изображение смартфона Samsung Galaxy F15 5G, который е…
Складной iPhone перенесли на 2027 год…
Можно быть уверенным в том, что компания Apple представит линейку iPhone 16 уже в этом году вместе с прил…
Xiaomi 14 появился в российской продаже …
Отечественные ритейлеры дали старт российским продажам флагманского смартфона Xiaomi 14, который недавно …
Бюджетный смартфон ZTE Yuanhang 41S получил кевларовый корпу…
Компания ZTE пополнила ассортимент доступных смартфонов моделью Yuanhang 41S, которая оценена на местном …
Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51
Какой недорогой смартфон выбрать в 2024? Обзор Tecno Spark 20Какой недорогой смартфон выбрать в 2024? Обзор Tecno Spark 20
Что выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камерыЧто выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камеры
Снимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 ProСнимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 Pro
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor