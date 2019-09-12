Смартфон HTC Wildfire E оценен в 6500 рублей

Бюджетный смартфон HTC Wildfire E официально появился в российской продаже – за реализацию отвечает компания Merlion. Напомним, что новинка характеризуется 5,45-дюймовым экраном с разрешением HD+, восьмиядерной платформой SC9863A, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 3000 мАч, двойной тыльной камерой с датчиками разрешением 13 Мп и 2 Мп, камерой для селфи разрешением 5 Мп, сканером отпечатков пальцев, а также 3,5-мм разъемом для наушников. Размеры устройства составляют 147,8:71,4:8,9 мм, а масса – 160 г. Смартфон доступен в черной и золотистой расцветках по цене в 6 490 рублей. Надо заметить, что с такой ценой новинка HTC вполне может конкурировать с популярными китайскими бюджетниками.