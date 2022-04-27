Смартфон Hi Nova 9z 5G получил 66-Вт зарядку

Принадлежащая китайской почте компания Hi Nova представила смартфон Hi Nova 9z 5G, который оценен в Поднебесной в 275 долларов за базовую версию. Новинка характеризуется восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 690 с модемом для сотовых сетей пятого поколения 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ флеш-памяти, 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, тыльной камерой с главным модулем разрешением 64 Мп и 8 Мп (сверхшироугольная оптика), батареей ёмкостью 4300 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт, которая позволяет восполнить заряд от 1% до 60% за 17 минут.

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