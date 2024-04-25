Смартфон Hi nova 12 SE оценили в 300 долларов

Компания Hi nova, известная выпуском клонов Huawei nova (но с поддержкой 5G), представила свой первый действительно оригинальный смартфон. Модель Hi nova 12 SE оснастили 6,67-дюймовым дисплеем OLED с разрешением 2400:1080 пикселей, сдвоенной основной камерой с модулями на 108 Мп и 2 Мп (датчик глубины сцены), селфи-камерой разрешением 32 Мп, модулем NFC, 8 ГБ оперативной и 256 или 512 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 66-Вт проводной быстрой зарядки, корпусом толщиной 7,48 мм и боковым сканером отпечатков пальцев. Модель однокристальной системы не раскрывается, но источники сообщают о MediaTek Dimensity 6020 или Qualcomm Snapdragon 695. Смартфон оценен на родном для производителя китайском рынке в 300 и 330 долларов в зависимости от версии.