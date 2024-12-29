Смартфон HiBreak Pro с экраном E-Ink готов к выходу

Компания Bigme объявила о скором релизе смартфона HiBreak Pro, главной особенностью которой является экран на электронных чернилах. Предполагается, что смартфон оснастят 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 1080 с тактовой частотой до 2,6 ГГц и графическим адаптером Mali-G68 MP4, а также двумя вариантами дисплея: с цветной и черной-белой панелями E-Ink.

Напомним, что в мае этого года был представлен смартфон Bigme Hibreak, который оснастили 5,84-дюймовым экраном E-Ink, однокристальной системой MediaTek MT6765, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, предустановленной операционной системой Android 11, и поддержкой сотовых сетей четвертого поколения, батареей ёмкостью 3300 мАч.