Смартфон HiSense U50 оценен в 135 долларов

Компания HiSense пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью U50, которая оценена в 135 долларов. Новинку оснастили восьмиядерной платформой Unisoc SC7731E с частотой до 1,3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 6,08-дюймовым экраном с разрешением HD+ и стандартной частотой обновления 60 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 8 Мп, 2 Мп и 0,3 Мп, селфи-камерой с датчиком изображения на 5 Мп, аккумулятором ёмкостью 4100 мАч, синей расцветкой, модемом с поддержкой сотовых сетей четвертого поколения и предустановленной ОС Android 11.

Комментарии и отзывы HiSense U50
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