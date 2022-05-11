Смартфон Hisense A9 получил E Ink-экран

Компания Hisense пополнила ассортимент необычных смартфонов моделью A9, которая получила 6,1-дюймовый E Ink-экран с разрешением HD+ (плотность пикселей 300 PPI).
Новинку также оснастили цифро-аналоговым преобразователем ES9318, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 662, 4 или 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 13-Мп основной и 5-Мп тыльной камерами, корпусом толщиной 7,8 мм и массой 183 грамма, батареей ёмкостью 4000 мАч и предустановленной ОС Android 11. Цена смартфона составляет 270 долларов.