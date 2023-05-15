Смартфон Hisense F70 Lite получил 8 ГБ ОЗУ

Компания Hisense пополнила ассортимент смартфонов моделью Hisense F70 Lite, которая оценена в Китае в 415 долларов. Новинку оснастили 6,81-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, 6-нанометровой однокристальной системой UNISOC T750, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, системой защиты безопасности Blue Shield, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп (оптическая стабилизация изображения), 8 Мп (телеобъектив) и 2 Мп (замер глубины сцены), селфи-камерой на 8 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной зарядки, предустановленной ОС Android 13 и тыльной панелью из натуральной кожи.