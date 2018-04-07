Смартфон Hisense V+ и его характеристики

Компания Hisense, выпустит смартфон во второй половине года с отличной характеристикой. На тыльной панели, прикрытой защитным стеклом 3D, можно обнаружить сканер для распознавания отпечатков пальцев и основную камеру из двух оптических блоков на 12 МП и 8 МП. Камера для селфи и видеозвонков имеет разрешение 20 МП.Дисплей новинки имеет размер диагонали 5,99 дюйма и разрешение 2160 х 1080 пикселей. Аппаратная часть собрана на основе чипа Snapdragon 660. Схема содержит 6 ГБ ОЗУ и флэш-модуль на 128 ГБ.Батарея гаджета имеет емкость 3400 мАч и поддерживает функцию быстрой зарядки мощностью 18 Ватт. Аппарат имеет в наличии симметричный порт USB-C. Сейчас многие вендоры отказываются от стандартного аудиовыхода на 3,5 мм. Однако в данном смартфоне аудиоразъем для наушников сохранен. Мало того, производитель приложил к смартфону наушники фирмы JBL, чья продукция пользуется уважением у истинных аудиофилов. Стоимость смартфона пока не известно.