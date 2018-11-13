Смартфон Honor 10 Lite X Supreme засветился на первом рендере

Если верить источникам, компания Honor подписала договор о сотрудничестве с американском брендом Supreme. Результатом этого соглашения станет смартфон Honor 10 Lite X Supreme. Профильный ресурс Slashleaks даже поделился первым рендером устройства, выход которого ожидается в ноябре этого года. Некоторые эксперты уверены, что перед нами новая версия смартфона Honor 10 Youth, которая сегодня засветилась в базе данных TENAA. Смартфону прочат двойную основную камеру, шустрый чипсет Qualcomm Snapdragon 710, заднюю панель с градиентной расцветкой, сканер отпечатков пальцев и ценник в районе 200-250 долларов. Официальная презентация устройства состоится 21 ноября в Пекине.