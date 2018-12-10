Смартфон Honor 11 получит подэкранный сканер отпечатков пальцев

В сети появились свежие подробности о смартфоне Honor 11, выход которого ожидается в первой половине 2019 года. По словам источника, аппарат будет позиционироваться как конкурент флагманскому смартфону Xiaomi Mi 9. Ему прочат экран с очень узкими рамками со всех сторон, стеклянный корпус (видимо, для беспроводной зарядки), топовую 7-нанометровую платформу Kirin 980, 6/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и встроенной флеш-памяти, двойную камеру с датчиками по 20 Мп, фронтальную камеру на 12 Мп и встроенный под дисплей сканер отпечатков пальцев. При этом цена младшей версии Honor 11 составит около 390 долларов.