Смартфон Honor 20 Lite будет стоить 255 долларов

Официальный анонс смартфона Honor 20 ожидается только 22 октября, но китайский оператор China Telecom раскрыл цены на все версии грядущей новинки. Итак, младшая версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти будет стоить 255 долларов. Варианты на 6/64 ГБ, 6/128 ГБ и 8/128 ГБ обойдутся в 280, 325 и 370 долларов, соответственно. Из доступных расцветок: синяя, черная и розово-голубая.

Что до характеристик, то Honor 20 Lite прочат восьмиядерный процессор Kirin 710F, 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей, предустановленную операционную систему Android 9.0 Pie с интерфейсом EMUI 9.1.1, батарею на 4000 мАч, фронтальную камеру на 16 Мп, а также тройную тыльную камеру с модулями разрешением 48, 8 и 2 Мп.