Смартфон Honor 20 Lite будет стоить 255 долларов

2019-10-17, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Honor 20 Lite; [51]
Официальный анонс смартфона Honor 20 ожидается только 22 октября, но китайский оператор China Telecom раскрыл цены на все версии грядущей новинки. Итак, младшая версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти будет стоить 255 долларов. Варианты на 6/64 ГБ, 6/128 ГБ и 8/128 ГБ обойдутся в 280, 325 и 370 долларов, соответственно. Из доступных расцветок: синяя, черная и розово-голубая.

Что до характеристик, то Honor 20 Lite прочат восьмиядерный процессор Kirin 710F, 6,3-дюймовый дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей, предустановленную операционную систему Android 9.0 Pie с интерфейсом EMUI 9.1.1, батарею на 4000 мАч, фронтальную камеру на 16 Мп, а также тройную тыльную камеру с модулями разрешением 48, 8 и 2 Мп.

Комментарии и отзывы Honor 20 Lite
ARCTIC выпускает процессорный кулер Free...
ARCTIC выпускает процессорный кулер FreeКомпания ARCTIC, ведущий производитель кулеров и компонентов для компьютеров с низким уровнем шума, предс...
Обзор Monkey King: Hero is back. С шутка...
Обзор Monkey King: Hero is back. С шуткаСамое время передохнуть от шутеров и попробовать весьма оригинальный проект под названием Monkey King: He...
Для связи контроллеру Google Stadia к см...
Для связи контроллеру Google Stadia к смСервис Google Stadia будет запущен 19 ноября и вам понадобится USB-кабель, если вы хотите играть на своем...
Смартфон Redmi K30 может получить SoC Me...
Смартфон Redmi K30 может получить SoC MeНедавно в сети появилась информация о том, что смартфон Redmi K30 получит платформу Qualcomm Snapdragon 7...
Компания Xiaomi пополнила ассортимент мы...
Компания Xiaomi пополнила ассортимент мыКомпания Xiaomi пополнила ассортимент мышек новой беспроводной мышкой MiJia Air с двойным подключением. ...
Смарт-часы Huawei Watch GT 2 вышли в Рос...
Смарт-часы Huawei Watch GT 2 вышли в РосКомпания Huawei поделилась подробностями российского релиза смарт-часов Huawei Watch GT 2, которые были п...
Бюджетная игровая сборка для Red Dead Re...
Бюджетная игровая сборка для Red Dead ReВ начале ноября на ПК выйдет игра Red Dead Redemption 2, продажи которой на консолях превысили 25 миллион...
Пять самых популярных достопримечательно...
Пять самых популярных достопримечательноВозможно, крупнейший мегаполис Казахстана Алматы и не является самым популярным направлением для туристов...


Обзор Philips 326M6VJRMB. 4К-монитор с DisplayHDR 600Обзор Philips 326M6VJRMB. 4К-монитор с DisplayHDR 600
Обзор Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1. Игровые наушники с четким микрофономОбзор Trust GXT 450 Blizz RGB 7.1. Игровые наушники с четким микрофоном
Обзор Honor 9X 4/64GB. Китайская или европейская версия?Обзор Honor 9X 4/64GB. Китайская или европейская версия?
Обзор OPPO Reno 2Z 8/128GB. Среднебюджетный смартфон во флагманском исполненииОбзор OPPO Reno 2Z 8/128GB. Среднебюджетный смартфон во флагманском исполнении
Обзор Dunobil Active Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор Dunobil Active Signature. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Предварительный обзор Olympus PEN E-PL10...
Предварительный обзор Olympus PEN E-PL10Официально представлена новая камера Olympus PEN E-PL10, которая выглядит стильно, снимает отлично и при ...
Представлен новый сервис по защите от ки...
Представлен новый сервис по защите от киРазвитие цифровых технологий неминуемо приводит к росту киберпреступлений, а это значит, что защита от ки...
Обзор PUBG Lite. Упрощенная версия...
Обзор PUBG Lite. Упрощенная версияЕсли вы всегда мечтали поиграть в PUBG и попробовать эту самую атмосферу выживания в открытом поле, когда...
Предварительный обзор Google Pixel 4. Не...
Предварительный обзор Google Pixel 4. НеКомпания Google представила свой новый флагманский смартфон, который выглядит довольно необычно и интерес...
Обзор Occupy White Walls. Стильно и стра...
Обзор Occupy White Walls. Стильно и страРазработчики некоторых игр умею удивлять нас до глубины души и данная игра именно из таких. Мы привыкли, ...
Предварительный обзор Corsair i145. Мощн...
Предварительный обзор Corsair i145. МощнВ последнее время компактные готовые компьютеры стали пользоваться повышенным спросом и это позволило про...
Обзор Dragon Quest XI на Nintendo Switch...
Обзор Dragon Quest XI на Nintendo SwitchDragon Quest XI стала первой игрой, которую анонсировали более четырех лет назад для загадочной еще тогда...
Обзор Frostpunk: Console Edition. Теперь...
Обзор Frostpunk: Console Edition. ТеперьК сожалению, на консолях практически нет стратегий — разработчикам не очень удобно их портировать на данн...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A91...
Предварительный обзор Samsung Galaxy A91Давайте поговорим о старшей модели в линейке Samsung Galaxy A, которая выглядит очень круто, оборудована ...
Обзор Sennheiser GSP 670, Sennheiser MOM...
Обзор Sennheiser GSP 670, Sennheiser MOMНа днях, в Центре цифрового лидерства SAP прошло мероприятие Sennheiser Day 2019, на котором были предста...
Предварительный обзор Canon IVY REC. Ком...
Предварительный обзор Canon IVY REC. КомОфициально представлена пожалуй самая компактная видеокамера на рынке. Она настолько небольшая, что ее мо...
Обзор Яндекс.Станция Мини - умная колонк...
Обзор Яндекс.Станция Мини - умная колонкИнтернет-гигант не оставляет попыток сделать свой голосовой помощник центром экосистемы умного дома: в пр...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor