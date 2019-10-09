Смартфон Honor 20 Youth Edition показали на рендерах

В сети появились качественные пресс-рендеры смартфона Honor 20 Youth Edition, который может выйти под наименованиями Honor 20 Lite и Honor 20 SE. Судя по картинкам, аппарат будет выделяться очень яркими градиентными расцветками. Напомним, что смартфону прочат 6,3-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+ и подэкранным сканером отпечатков пальцев, неназванную платформу с частотой 2,2 ГГц, 4, 6 или 8 ГБ оперативной и минимум 64 ГБ флеш-памяти, тройную основную камеру с модулями на 48, 8 и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 16 Мп, аккумулятор на 4000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 20 Вт. Официальная презентация смартфона должна состояться до конца текущего месяца.