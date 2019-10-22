Смартфон Honor 20 Youth Edition представлен официально

Бренд Honor пополнил ассортимент смартфонов моделью Honor 20 Youth Edition, которая может выйти на глобальный рынок под названием Honor 20 Lite. Новинку оснастили фирменным процессором Kirin 710F, 4, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, 6,3-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, максимальной яркостью 430 кд/кв.м, пиковой 600 кд/кв.м и подэкранным дактилоскопом, тройной основной камерой с главным 48 Мп, 8 Мп сверхширокоугольным и 2 Мп датчиком для эффекта размытия, 16 Мп фронтальной камерой, портом USB-C и аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 20 Вт.

Модуля NFC в смартфоне не предусмотрено. Размеры Honor 20 Youth Edition равны 157,2:73,2:7,7 мм, а масса – 171,5 граммам. Версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти оценена в 198 долларов, а старт продаж намечен на 11 ноября.