Смартфон Honor 20 засветился в белой расцветке

Недавно в сети уже появились официальные рендеры ожидаемого камерофона Honor 20, презентация которого пройдет завтра в Лондоне. Однако на этих изображениях аппарат был запечатлен в синей и чёрной расцветках. Сегодня же профильное издание MySmartPrice опубликовало рендер градиентной белой расцветки. Источник утверждает, что данная версия выйдет лишь в некоторых странах.

По последним данным, топовая модель Honor 20 Pro внешне будет слабо отличаться от более доступного Honor 20. Главным отличием станет четвертый модуль, который будет расположен под тремя другими камерами, а не сбоку, как в Honor 20. Сканер отпечатков пальцев в старшей модели также будет расположен на боковой грани.