Смартфон Honor 200 Lite будет стоить 33 тысячи рублей

Профильное отечественное издание Hi-Tech Mail.ru раскрыло подробности российского релиза смартфона Honor 200 Lite. Итак, аппарат появится в продаже 25 июня по цене около 33 тысяч рублей». В Европе за новинку просят 330 евро (примерно 31412 рублей).

Напомним, что смартфон оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2412:1080 точек, тройной тыльной камерой на 108 Мп, 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой разрешением 50 Мп, 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6080 с максимальной частотой 2,4 ГГц и графикой Mali-G57 MP2, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, операционной системой Android 14 с оболочкой MagicOS 8.0, батареей ёмкостью 4500 мАч, поддержкой 35-Вт проводной зарядки, корпусом массой 166 граммов и толщиной 6,78 мм, модемом для сотовых сетей 5G и модулем NFC.
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