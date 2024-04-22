Смартфон Honor 200 Lite готов к выходу

Компания Honor объявила, что 25 апреля во Франции состоится европейский релиз смартфона Honor 200 Lite. Судя по опубликованным изображениям, аппарат оснастят плоским экраном, плоской рамкой корпуса, голубой, синей и черной расцветками корпуса, а также тройной основной камерой. Производитель уже подтвердил, что главный модуль камеры основан на 200-Мп сенсоре.

Напомним, что осенью прошлого года был представлен смартфон Honor 100, который оснащается 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц, ШИМ-затемнением 3840 Гц и яркостью до 2600 нит, селфи-камерой на 50 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX906 c оптической стабилизацией) и 12 Мп (сверхширик), однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной зарядки и модемом 5G.

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