Смартфон Honor 200 Lite оценен в 330 евро

Компания Honor выпустила на европейский рынок смартфон Honor 200 Lite, который обойдется в 330 евро за единственную версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

Новинка характеризуется 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2412:1080 пикселей, тройной основной камерой с модулями на 108 Мп, 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, 6-нм 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 6080 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, предустановленной ОС Android 14 с прошивкой MagicOS 8.0, аккумулятором на 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт, корпусом массой 166 граммов и толщиной 6,78 мм, модемом для сотовых сетей пятого поколения и модулем NFC.
Realme 12+ 5G показали на пресс-рендерах …
Сетевой информатор Судханшу Амбхоре поделился официальными изображениями смартфона Realme 12+, официальны…
Tecno Pova 6 Pro 5G оценили в 24 тысячи рублей …
Компания Tecno выпустила в российскую продажу смартфон Pova 6 Pro 5G, который доступен по скидке за 24 и …
Realme GT Neo5 SE обновили до Android 14 …
Компания Realme начала распространение фирменной прошивки RealmeUI 5.0 на базе операционной системы Andro…
Nubia Z60 Ultra Starry Night Edition появится в глобальной п…
Компания Nubia анонсировала скорый международный релиз смартфона Nubia Z60 Ultra Starry Night Edition, ко…
Смартфон Xiaomi Mi 10 обновят до HyperOS…
Компания Xiaomi опубликовала список смартфонов и планшетов, которые будут обновлены до операционной систе…
Samsung Galaxy C55 появился в продаже …
Компания Samsung дала старт продажам смартфона Galaxy C55 на дебютном китайском рынке по цене 275 и 315 д…
Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition показали на фото …
Авторитетный инсайдер Ice Unverse опубликовал фотографии специальной версии смартфона Redmi Turbo 3, кото…
Samsung раскрыла характеристики Exynos 1480…
Совсем недавно компания Samsung выпустила смартфон Galaxy A55 — это произошло буквально в начале этого ме…
Какой недорогой смартфон выбрать в 2024? Обзор Tecno Spark 20Какой недорогой смартфон выбрать в 2024? Обзор Tecno Spark 20
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
Что выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камерыЧто выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камеры
Почти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4GПочти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4G
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor