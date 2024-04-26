Смартфон Honor 200 Lite оценен в 330 евро

Компания Honor выпустила на европейский рынок смартфон Honor 200 Lite, который обойдется в 330 евро за единственную версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

Новинка характеризуется 6,7-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2412:1080 пикселей, тройной основной камерой с модулями на 108 Мп, 5 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), фронтальной камерой разрешением 50 Мп, 6-нм 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 6080 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, предустановленной ОС Android 14 с прошивкой MagicOS 8.0, аккумулятором на 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт, корпусом массой 166 граммов и толщиной 6,78 мм, модемом для сотовых сетей пятого поколения и модулем NFC.