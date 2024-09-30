Смартфон Honor 200 Smart оценен в 220 евро

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor 200 Smart, которая оценена на европейском рынке в 220 евро. Новинка характеризуется 6,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2412:1080 точек и охватом 16,7 миллионов цветовых оттенков, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 613, 4 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп (датчик глубины сцены), фронтальной камерой разрешением 5 Мп, аккумулятором ёмкостью 5200 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки Honor SuperCharge мощностью 35 Вт, модемом для сотовых сетей пятого поколения, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth 5.0, модулем NFC и боковым дактилоскопическим сенсором.