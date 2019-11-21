Смартфон Honor 20S подешевел в Китае

2019-11-21, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Honor 20S; [50]
Компания Huawei неожиданно снизила цену на смартфон Honor 20S, который был представлен только в сентябре этого года. Версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти подешевела на 30 долларов и теперь доступна по цене 227,5 доллара. Учитывая изначальную цену в 265 долларов, смартфон сбросил в цене уже почти 40 долларов. К сожалению, пока это касается только китайского рынка.

Напомним, что новинка оснащается 6,26-дюймовым дисплеем с вырезом для 32-Мп фронтальной камеры, фирменным чипсетом Kirin 810, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти, тройной основной камерой с главным датчиком на 48 Мп, 8 Мп сверхширокоугольным модулем и 2 Мп модулем для макросъемки, аккумулятором на 3750 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт, сканером отпечатков пальцев на боковой грани, а также предустановленной операционной системой Android 9 Pie с оболочкой Magic UI 2.1.1.

Комментарии и отзывы Honor 20S
Обзор GOODRAM Iridium PRO gen. 2 (IRP-SS...
Обзор GOODRAM Iridium PRO gen. 2 (IRP-SSНе так давно компания GOODRAM обновила серию твердотельных накопителей Iridium PRO выпустив второе поколе...
Телефон Nokia 220 4G вышел в России...
Телефон Nokia 220 4G вышел в РоссииСегодня в продажу вышел кнопочный телефон Nokia 220 4G. Этот аппарат поддерживает 2G и 4G, но не работает...
Накопители Seagate FireCuda 520 получили...
Накопители Seagate FireCuda 520 получилиКомпания Seagate объявила о начале продаж серии SSD-накопителей FireCuda 520. ...
Первые NVMe-накопители Biostar...
Первые NVMe-накопители BiostarКомпания Biostar представила сверхскоростных NVMe-накопителей с серий M700. ...
Samsung Galaxy S10 Lite анонсируют в дек...
Samsung Galaxy S10 Lite анонсируют в декКомпания Samsung представить Samsung Galaxy S10 Lite в декабре месяце в Индий. ...
ELARI совместно с Tuya представила робот...
ELARI совместно с Tuya представила робот19 ноября в Москве прошла презентация российской компании ELARI, в рамках которой было подписано соглашен...
В Warcraft III: Reforged добавили карту ...
В Warcraft III: Reforged добавили карту В Warcraft III: Reforged появилась возможность поиграть в оригинальную версию карты DotA. ...
Стали известны характеристики Mi Band 3i...
Стали известны характеристики Mi Band 3iКомпания Xiaomi анонсировала новый смарт-браслет Mi Band 3i. ...


Обзор GOODRAM Iridium PRO gen. 2 (IRP-SSDPR-S25C-01T). Быстрый и надежный SSDОбзор GOODRAM Iridium PRO gen. 2 (IRP-SSDPR-S25C-01T). Быстрый и надежный SSD
Обзор HIPER PSL28000. Внешняя батарейка с внушительной емкостьюОбзор HIPER PSL28000. Внешняя батарейка с внушительной емкостью
Обзор IMOU Ranger Pro (IPC-A26HP-IMOU). Поворотная IP-камера с облакомОбзор IMOU Ranger Pro (IPC-A26HP-IMOU). Поворотная IP-камера с облаком
Обзор ASUS ZenBook 14 UX434. Ноутбук с обновленным тачпадомОбзор ASUS ZenBook 14 UX434. Ноутбук с обновленным тачпадом
Обзор Beats Powerbeats Pro. Образцовые беспроводные наушники для спортаОбзор Beats Powerbeats Pro. Образцовые беспроводные наушники для спорта
ELARI совместно с Tuya представила робот...
ELARI совместно с Tuya представила робот19 ноября в Москве прошла презентация российской компании ELARI, в рамках которой было подписано соглашен...
Предварительный обзор Vivo S1 Pro. Обнов...
Предварительный обзор Vivo S1 Pro. ОбновСегодня мы поговорим об очередном отличном смартфоне компании Vivo, которая вдруг решила сделать недорого...
Обзор PvPets: Tank Battle Royale. Шикарн...
Обзор PvPets: Tank Battle Royale. ШикарнГод назад жанр королевской битвы был максимально популярным и геймеры были готовы играть во что-угодно, л...
Предварительный обзор Philips 392M7C/93....
Предварительный обзор Philips 392M7C/93.В последнее время интересных мониторов довольно мало — производители делают упор на доступные модели, а т...
Интеллектуальные экосистемы – будущее Ин...
Интеллектуальные экосистемы – будущее ИнИнновации в IoT делают устройства более интеллектуальными, позволяют объединять их в экосистему, кардинал...
Обзор Rebel Racing. Крутая гонка...
Обзор Rebel Racing. Крутая гонкаДавненько у нас на обзоре не было мобильных гоночных симуляторов, тем более с настолько реалистичной граф...
Предварительный обзор HTC Desire 19s. По...
Предварительный обзор HTC Desire 19s. ПоКомпания HTC проиграла свои позиции на рынке смартфонов и теперь старается вернуть былую славу за счет ин...
Предварительный обзор Pocket P.C. Компью...
Предварительный обзор Pocket P.C. КомпьюОфициально представлен новый портативный компьютер, который не требует от вас приобретения дополнительной...
Обзор Star Wars Jedi: Fallen Order. В лу...
Обзор Star Wars Jedi: Fallen Order. В луКомпания EA приняла решение выпустить ААА-игру, которая заточена на сюжетную линию. Если вы посмотрите на...
Предварительный обзор Porsche Design Ult...
Предварительный обзор Porsche Design UltСегодня мы поговорим о дизайнерском устройстве, которое выглядит очень необычно, но все же немного недотя...
Предварительный обзор Razer Kraken X USB...
Предварительный обзор Razer Kraken X USBСегодня мы поговорим о новой гарнитуре от компании Razer, которая создана специально для продвинутых гейм...
Обзор Secret Neighbor. Попробуй спастись...
Обзор Secret Neighbor. Попробуй спастисьОбычно я начинаю обзоры с предисловий, которые позволяют вам примерно понять, насколько игра хороша или н...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor