Смартфон Honor 20S подешевел в Китае

Компания Huawei неожиданно снизила цену на смартфон Honor 20S, который был представлен только в сентябре этого года. Версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти подешевела на 30 долларов и теперь доступна по цене 227,5 доллара. Учитывая изначальную цену в 265 долларов, смартфон сбросил в цене уже почти 40 долларов. К сожалению, пока это касается только китайского рынка.

Напомним, что новинка оснащается 6,26-дюймовым дисплеем с вырезом для 32-Мп фронтальной камеры, фирменным чипсетом Kirin 810, 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флэш-памяти, тройной основной камерой с главным датчиком на 48 Мп, 8 Мп сверхширокоугольным модулем и 2 Мп модулем для макросъемки, аккумулятором на 3750 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 20 Вт, сканером отпечатков пальцев на боковой грани, а также предустановленной операционной системой Android 9 Pie с оболочкой Magic UI 2.1.1.