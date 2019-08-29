Смартфон Honor 20S показали на пресс-рендерах

В сети появились официальные изображения смартфона Honor 20S, официальный анонс которого состоится уже 4 сентября. Судя по всему, нас ждет немного облегченная версия модели Honor 20. Слухи прочат смартфону 6,26 дюймовый дисплей с разрешением Full HD+, фирменную восьмиядерную платформу Kirin 980, 6/8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной флэш-памяти, тройную основную камеру на 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, аккумулятор на 3750 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 20 Вт, а также предустановленную операционную систему Android 10.