Смартфон Honor 20SE уже можно предзаказать в Китае

Вчера в сети появились слухи о том, что компания Honor готовит к выпуску новую версию смартфона Honor 20. Грядущая новинка будет отличаться процессором Kirin 810, а не топовой платформой Kirin 980. Также аппарат должен получить быструю зарядку мощностью 20 Вт. По словам некоторых источников, смартфон может выйти на рынок под названием Honor 20SE. По крайней мере, в одном из китайских магазинов появилась реклама устройства с таким названием. Пользователям предлагается оформить предзаказ на еще не представленный официально смартфон.