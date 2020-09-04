Смартфон Honor 20e оценен в 13 990 рублей

Бренд Honor выпустил в России смартфон Honor 20e, который доступен для покупки по цене 13 990 рублей. Новинка оснащается фирменной 8-ядерной платформой Kirin 710F с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, 6,21-дюймовым дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, врезанной в экран 8 Мп фронтальной камерой, тройной камерой с модулями разрешением 24 Мп (главный), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, модулями Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2+BLE, дактилоскопом на задней панели, модулем NFC для бесконтактных платежей, аккумулятором ёмкостью 3400 мАч, размерами 154,8:73,64:7,95 мм и массой 164 г.

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