Смартфон Honor 30 оценен в 425 долларов

Китайский бренд Honor представил смартфон Honor 30, который может стать отличной доступной альтернативой более навороченным Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+. Новинку оснастили 6,53-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, производительным чипсетом Kirin 985 5G с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, квадрокамерой с 40 Мп главным датчиком, как у P30 Pro, 8 Мп сверхширокоугольным, 5 Мп телефото и 2 Мп макро модулями, 32 Мп фронтальной камерой, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 40 Вт. Базовая версия смартфона с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 425 долларов. Старт продаж намечен уже на 21 апреля.