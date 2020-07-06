Смартфон Honor 30 подешевел в Китае

Бренд Honor впервые снизил цену на смартфоны Honor 30, которые были представлены в апреле этого года. Речь идет о скидке в 30 долларов. Теперь версия Honor 30 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти оценена в 397 долларов, вариант с 8/128 ГБ памяти обойдется в 425 долларов, а за топовую версию с 8/256 ГБ попросят 468 долларов.

Напомним, что Honor 30 характеризуется 6,53-дюймовым плоским OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, производительным чипсетом Kirin 985 5G с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, квадрокамерой с 40 Мп главным датчиком, как у P30 Pro, 8 Мп сверхширокоугольным, 5 Мп телефото и 2 Мп макро модулями, 32 Мп фронтальной камерой, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 40 Вт.