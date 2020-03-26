Смартфон Honor 30S получит основную камеру на 64 Мп

В сеть утекли некоторые характеристики и подробности неанонсированного смартфона Honor 30S.

Согласно утечкам, неанонсированный смартфон Honor 30S получит основную камеру с четырьмя модулями с дизайном флагмана Huawei P40. Главный модуль получит сенсор на 64 Мп.

За производительность смартфона будет отвечать новый 7-нанометровый процессор Kirin 820 со встроенным 5G модемом. Также по слухам новинка получит аккумулятор с быстрой зарядкой мощностью на 40 Вт.

Смартфону должны представить 30 марта в Китае с ценником в 300 долларов.