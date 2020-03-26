Смартфон Honor 30S позирует на официальном изображении

Сетевые инсайдеры поделились официальным рендером ожидаемого смартфона Honor 30S, который должны презентовать уже 30 марта. Не так давно, гаджет был засвечен в тесте AnTuTu, где смог набрать 375270 баллов. Он был оснащён чипсетом Kirin 820, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Также новинка характеризуется дисплеем разрешением 2400:1080 точек, поддержкой быстрой 40-Вт зарядки, основной камерой с несколькими датчиками, сканером отпечатков пальцев, который встроен в кнопку включения и блокировки гаджета и операционной системой Android 10.