Смартфон Honor 30S вышел в России

Бренд Honor дал старт российским продажам смартфона Honor 30S, который доступен в серебристой, фиолетовой и чёрной расцветках по рекомендованной цене 27 990 рублей.

Напомним, что новинка оснащается фирменным чипсетом Kirin 820 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, квадрокамерой с главным датчиком разрешением 64 Мп, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, 2 Мп модулем для макросъемки и датчиком для замера глубины сцены, фронтальной камерой на 16 Мп, 6,5-дюймовым дисплеем с поддержкой HDR10+ и сертификатом TUV, модулем NFC, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 40 Вт.