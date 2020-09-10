Смартфон Honor 30i вышел в России с бесплатным подарком

Бренд Honor выпустил в российскую продажу смартфон Honor 30i, который является брендированной копией модели Huawei Y8p. Новинка станет доступна для предзаказа с 11 сентября по цене в 17 990 рублей, а старт розничных продаж намечен на 18 сентября. Первые покупатели бесплатно получат смарт-часы WatchMagic.

Напомним, что новинка характеризуется 6,3-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и подэкранным дактилоскопом, 8-ядерной платформой Kirin 710F, 4/6 ГБ оперативной и 128/256 ГБ флэш-памяти, слотом для карт памяти microSD до 256 ГБ, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, основной тройной камерой с модулями на 48, 8 и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, портом USB-C, поддержкой зарядки мощностью всего 10 Вт, а также предустановленной EMUI 10.1 на базе Android 10 без Google Play и соответствующих приложений.