Смартфон Honor 80 получил 160-Мп камеру

Компания Honor пополнила ассортимент смартфонов моделью Honor 80, которая первой на рынке получила 6-нанометровую 8-ядерную платформу Qualcomm Snapdragon 782G с тактовой частотой до 2,71 ГГц и графикой Adreno 642L.

Новинку также оснастили тройной тыльной камерой с модулями разрешением 160 Мп (датчик оптического формата 1/1,56 дюйма), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), селфи-камерой на 32 Мп, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц, батареей ёмкостью 4800 мАч, поддержкой 66-Вт проводной зарядки, толщиной 7,7 мм, массой 180 граммов и предустановленной оболочкой MagicOS 7.0. Смартфон оценен в 375, 420 и 460 долларов за версии с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.