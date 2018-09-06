Смартфон Honor 8X получил 6 Гб ОЗУ и ОС Android 8.1 Oreo

Представлен новый смартфон под названием Honor 8X с ОС Android 8.1 Oreo. Гаджет получил 6,5-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 пикселей. В основе устройства лежит Kirin 710 и 6 Гбайт ОЗУ. Камеры у смартфона высокого разрешения: фронтальная 16 МП, основная 20-мегапиксельная с солидной апертурой, что позволяет вести ночную съемку, и дополнительным 2-мегапиксельным модулем. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 3750 мА.ч. Габариты аппарата составляют: 160.4 * 76.6 * 7.8 мм. Предлагается девайс на китайском рынке по цене от 1399 юаней (13800 рублей )в зависимости от модификации.