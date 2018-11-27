Смартфон Honor 8X получит Android 9.0 Pie в ближайшее время

Сетевые источники сообщают о том, что уже в ближайшее время доступный смартфон Honor 8X обновится до свежей версии операционной системы Android 9.0 Pie. Глобальная стабильная версия прошивки на основе Android 9.0 Pie выйдет в декабре, а на следующей неделе производитель начнет распространять бета-версию. Прошивка привносит новый пользовательский интерфейс, новые иконки, звуки уведомлений, а также повысит производительность смартфона в играх. Напомним, что представленный в октябре этого года смартфон изначально работал под управлением Android 8.1 Oreo с оболочкой EMUI 8.2.