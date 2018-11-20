Смартфон Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном октября

Самым продаваемым смартфоном октября в Китае стал смартфон Honor 8X, который может похвастаться отличным соотношением цены и предлагаемых характеристик. По данным источников, аппарат также стал самым продаваемым смартфоном в День холостяка, который отмечался в Китае 11 ноября. Причем это касается не только количественного выражения, но и выручки. Ранее стало известно, что по итогам третьего квартала 2018 года компания Huawei впервые стала первой в России по количеству реализованных смартфонов. В нашей стране Honor 8X продается с конца октября по цене от 17 990 рублей.