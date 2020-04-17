Смартфон Honor 9X Pro появился в европейской продаже

Бренд Honor дал старт европейским продажам смартфона среднего уровня Honor 9X Pro, который пока доступен в Германии, Франции, Италии и Нидерландах, а в скором времени выйдет и в других странах Старого Света. Стоит отметить, что первые покупатели получат купон на 30 евро для следующей покупки и беспроводные наушники Honor Sports Pro в подарок. Все это за 250 евро.

Напомним, что Honor 9X Pro характеризуется восьмиядерным процессором Kirin 810, 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, боковым сканером отпечатков пальцев, тройной основной камерой на 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, выдвижной 16 Мп фронтальной камерой, а также аккумуляторами на 4000 мАч.