Смартфон Honor 9X Pro получит жидкостную систему охлаждения

Уже сегодня состоится официальный анонс смартфонов Honor 9X и 9X Pro, однако это не мешает инсайдерам раскрывать оставшиеся подробности о грядущих новинках. Как сообщает авторитетный информатор Мукул Шарма, оба смартфона получат фирменный процессор Kirin 810, однако старшая модель сможет похвастаться жидкостной системой охлаждения. Также сообщается о 6,59-дюймовом дисплее с разрешением 2340:1080 пикселей, который займет 84,48% площади передней панели, выдвижной фронтальной камере на 16 Мп, тройной основной камере с датчиками на 48, 8 и 2 Мп, 8 ГБ ОЗУ, аккумуляторе на 4000 мАч, Android 9.0 Pie с интерфейсом EMUI 9.1 и боковом сканере отпечатков пальцев.