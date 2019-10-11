Смартфон Honor 9X Pro вышел в новой версии

2019-10-11, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Honor 9X Pro; [120]
Дебютировавший этим летом смартфон Honor 9X Pro изначально продавался в расцветках Magic Night Black, Charm Sea Blue и Charm Red, а сегодня получил новое цветовое оформление. Белая градиентная расцветках получила название Icelandic White. Напомним, что Honor 9X Pro характеризуется восьмиядерным процессором Kirin 810, 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, боковым сканером отпечатков пальцев, тройной основной камерой на 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, выдвижной 16 Мп фронтальной камерой, а также аккумуляторами на 4000 мАч.


Комментарии и отзывы Honor 9X Pro
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