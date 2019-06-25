Смартфон Honor 9X получит выдвижную камеру

Индийский информатор Мукул Шарма поделился подробностями и рендерами смартфонов Honor 9X и 9X Pro, которые еще не были представлены официально. Обе модели смогут похвастаться отсутствием вырезов в экране благодаря использованию выдвижной 32-Мп фронтальной камеры. Также сообщается о тройной основной камере с главным датчиком изображения разрешением 48 Мп, фирменными платформами Kirin 710 и Kirin 810 в младшей и старшей моделях, соответственно. Honor 9X будет стоить около 205 долларов, а Honor 9X Pro – 275 долларов. Отметим, что схожие характеристики должны получить ожидаемые смартфоны Xiaomi CC9 и CC9e.