Смартфон Honor 9X протестировали в AnTuTu

В базе данных популярного бенчмарка AnTuTu обнаружились сведения о смартфоне Honor 9X, который будет представлен 23 июля. Бенчмарк подтверждает наличие фирменного восьмиядерного процессора Kirin 810, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти. Аппарат набрал 219 809 баллов, что несколько меньше 237 437 баллов в исполнении Huawei Nova 5 на том же чипсете.

По последним данным, Honor 9X получит 6,39-дюймовый дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, тройную тыльную камеру на 24 Мп (Sony IMX576), 8 и 5 Мп, выдвижную фронтальную камеру на 20 Мп, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт, фирменный чипсет Kirin 810, 6-8 ГБ оперативной и 64-128 ГБ флеш-памяти, заднюю панель из поликарбоната, сканер отпечатков пальцев, порт USB 2.0 Type-C, 3,5-мм разъем наушников и Android 9.0 Pie с интерфейсом Magic UI 2.0, а вот модуля NFC в смартфоне не будет. Смартфон будет стоить 200 долларов за версию с 6/64 ГБ памяти, 230 долларов за вариант с 6/128 ГБ и 260 долларов за топовую версию на 8 оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.