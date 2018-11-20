Смартфон Honor Magic 2 способен управлять автомобилем

Компания Huawei провела интересный эксперимент в рамках рекламной кампании флагманского смартфона Honor Magic 2, который, как известно, сделан в форм-факторе слайдера. Но не эту особенность показала на видео Huawei, а возможности фирменного процессора HiSilicon Kirin 980 и системы искусственного интеллекта Yoyo. В ролике можно было увидеть, как персональный помощник Yoyo забронировал номер в отеле, управлял дроном DJI при помощи голосовых команд и водил автомобиль без помощи водителя. К сожалению, Honor пока не опубликовали это самое видео, показанное на пресс-конференции.