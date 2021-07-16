Флагман Honor Magic 3 засветился на фото

Сетевые источники поделились первой фотографией флагманского смартфона Honor Magic 3, официальный релиз которого запланирован на 12 августа. Судя по снимку, аппарат с каталожным наименованием ELZ-AN20 оснащается топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 888 или Snapdragon 888 Plus, операционной системой Android 11 с фирменной оболочкой Magic UI 5.0 и 12 ГБ оперативной памяти. Также отметим изогнутый дисплей и сдвоенную селфи-камеру.

Ранее слухи прочили устройству 6,74-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2772:1344 пикселя, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной на 50 Вт.
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