Смартфон Honor Magic V получит 66-Вт зарядку

Сетевые источники поделились подробностями о складном смартфоне Honor Magic V, официальный релиз которого ожидается в первые месяцы 2022 года. Итак, устройству прочат внешний дисплей с частотой обновления 90 Гц, гибкий внутренний 120-Гц экран, врезанные селфи-камеры в обоих дисплеях, топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 8 Gen 1, предустановленную операционную систему Android 12 с фирменной оболочкой Magic UI 6.0, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт и тройную тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп. Ориентировочная цена устройства пока не раскрывается, но, с учетом столь продвинутых параметров, вряд ли она окажется ниже, чем у конкурентов.