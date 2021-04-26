Смартфон Honor Play 20 оценен в 140 долларов

Компания Honor пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Honor Play 20, которая работает под управлением последней версии оболочки Magic UI. Новинка характеризуется 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей, селфи-камерой на 5 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 2 Мп и 13 Мп, восьмиядерным процессором Unisoc T700, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, приемником FM, толщиной 8,95 мм и массой 198 граммов. Версия с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценена в 140 долларов, вариант на 6/128 ГБ обойдется в 170 долларов, а топовая конфигурация на 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти стоит 215 долларов.

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