Смартфон Honor Play 30 получит аккумулятор емкость 4900 мАч

Honor готовит к выпуску новый смартфон из серии Play. Новое устройство, получившее название Honor Play 30 прошло сертифицикацию.

Honor Play 30 оснащен 6,5-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 720 х 1600 пикселей. Он имеет следующие размеры — 163,66 х 75,13 х 8,68 мм. Вес 194 грамма. Смартфон оснащен восьмиядерным процессором с тактовой частотой 2,2 ГГц. Он будет доступен с 4, 6, 8 и 12 ГБ оперативной памяти и 64, 128 или 256 ГБ флэш-памяти. Кроме того, реализована поддержка карт microSD объемом до 512 ГБ. Телефон получит двойную камеру с датчиками изображения разрешением 13 и 5 Мп. Устройство будет оснащено разъемом для наушников 3,5 мм. В новинке представлен аккумулятор емкостью 4900 мАч, при этом мощность зарядки составит всего 10 Вт. Цена и дата релиза нового Honor Play 30 не раскрыты.