Смартфон Honor Play 30 получит аккумулятор емкость 4900 мАч

Honor готовит к выпуску новый смартфон из серии Play. Новое устройство, получившее название Honor Play 30 прошло сертифицикацию.

Honor Play 30 оснащен 6,5-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 720 х 1600 пикселей. Он имеет следующие размеры — 163,66 х 75,13 х 8,68 мм. Вес 194 грамма. Смартфон оснащен восьмиядерным процессором с тактовой частотой 2,2 ГГц. Он будет доступен с 4, 6, 8 и 12 ГБ оперативной памяти и 64, 128 или 256 ГБ флэш-памяти. Кроме того, реализована поддержка карт microSD объемом до 512 ГБ. Телефон получит двойную камеру с датчиками изображения разрешением 13 и 5 Мп. Устройство будет оснащено разъемом для наушников 3,5 мм. В новинке представлен аккумулятор емкостью 4900 мАч, при этом мощность зарядки составит всего 10 Вт. Цена и дата релиза нового Honor Play 30 не раскрыты.
Фотографии грядущего Realme V23 просочилась перед запуском…
Фотографии грядущего Realme V23 просочилась перед запускомГрядущий смартфон Realme V23 неожиданно появился на сайте China Telecom — одного из крупнейших операторов…
VIVO анонсирует линейку смартфонов S15…
VIVO анонсирует линейку смартфонов S15Производитель смартфонов VIVO готовит к запуску новой линейки смартфонов VIVO S15, в которую должны войти…
Смартфон Legion Y90 набрал 1,1 млн баллов в бенчмарке Master…
Смартфон Legion Y90 набрал 1,1 млн баллов в бенчмарке MasterВ китайском бенчмарке Master Lu протестировали геймерский смартфон Lenovo Legion Y90, который еще не был …
Обзор itel A27. Недорогой смартфон с IPS-экраном и сканером …
Обзор itel A27. Недорогой смартфон с IPS-экраном и сканером Сегодня в центре внимания недорогой смартфон сезона 2022 года. Оснащается itel A27 экраном с диагональю 5…
OnePlus Nord 2 CE оценен в 400 долларов …
OnePlus Nord 2 CE оценен в 400 долларов Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов среднего уровня моделью Nord 2 CE, которая появится в е…
Смартфон Realme Q5 Pro представлен официально …
Смартфон Realme Q5 Pro представлен официально Как и было обещано, сегодня компания Realme представила смартфон Q5 Pro, который оценен в 280 долларов за…
20-долларовый телефон Nokia 2760 Flip появился в продаже…
20-долларовый телефон Nokia 2760 Flip появился в продажеКомпания HMD Global дала старт американским продажам телефона в форм-факторе раскладушка Nokia 2760 Flip,…
Смартфоны Xiaomi и Redmi получат обновление MIUI 13…
Смартфоны Xiaomi и Redmi получат обновление MIUI 13Xiaomi обновила ряд смартфонов и планшетов для MIUI 13 и теперь опубликовал новый список устройств, котор…
Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11
Обзор Infinix NOTE 10 Pro NFC. Лучший смартфон до 20 тысяч?Обзор Infinix NOTE 10 Pro NFC. Лучший смартфон до 20 тысяч?
Обзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумуляторомОбзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором
Обзор ASUS Zenfone 8 ZS590KS 16/256GB. Компактный флагман 2021Обзор ASUS Zenfone 8 ZS590KS 16/256GB. Компактный флагман 2021
Обзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камерыОбзор Google Pixel 6. Реальный опыт эксплуатации и тесты камеры
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor