Смартфон Honor Play 4 Pro получит двойную селфи-камеру

Сетевые инсайдеры поделились изображениями и характеристиками смартфона Honor Play 4 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит поддержку мобильных сетей 5G, сдвоенную фронтальную камеру, дисплей с разрешением Full HD+, двойную фронтальную камеру с главным датчиком изображения Sony IMX600y разрешением 40 Мп, боковой сканер отпечатков пальцев, симметричный порт USB Type-С, 3,5-мм разъем для наушников, фирменную платформу Kirin (вероятно, это будет восьмиядерный Kirin 820 с частотой до 2,36 ГГц и графикой ARM Mali-G57MP6). Точная дата выхода и ориентировочная цена смартфона пока не сообщаются.