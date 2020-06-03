Смартфон Honor Play 4 с квадрокамерой оценен в 250 долларов

Компания Honor представила недорогой смартфон Play 4, который появится в продаже 12 июня по цене в 250 долларов. Итак, новинку оснастили новеньким восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 800 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и модемом 5G, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,71-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, врезанной в дисплей фронтальной камерой разрешением 16 Мп, квадрокамерой с модулями на 64, 8, 2 и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 4300 мАч с быстрой зарядкой на 22,5 Вт и предустановленной ОС Android 10 с фирменной оболочкой Magic UI 3.1. Размеры смартфона равны 170:78,5:8,9 мм, а масса – 213 г.