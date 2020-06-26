Смартфон Honor Play 4e получит тройную камеру

Принадлежащий компании Huawei бренд Honor опубликовал два тизера, посвященных грядущей новинке Honor Play 4e. Этот смартфон среднего уровня получит 6,39-дюймовый дисплей с врезанной в левый верхний угол одинарной фронтальной камерой, вертикально ориентированный блок основной камеры с тремя модулями, один из которых получит датчик изображения разрешением 13 Мп, фирменную восьмиядерную платформу Kirin 710A с графикой ARM Mali-G51 MP4, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч и как минимум одну градиентную расцветку. Официальный дебют Honor Play 4e ожидается в ближайшие недели, а вот ориентировочная цена держится в секрете.