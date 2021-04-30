Смартфон Honor Play 5 получит 66-Вт зарядку

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station GSMArena раскрыл параметры смартфона Honor Play 5, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,53-дюймовый OLED-дисплей с разрешение Full HD+, корпус толщиной всего 7,46 мм и массой 179 г, восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 800U, аккумулятор ёмкостью 3800 мАч, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 66 Вт, а также основную квадрокамеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Ранее опубликованное изображение подтвердило наличие каплевидного выреза для селфи-камера. Официальная презентация смартфона ожидается в ближайшие недели.