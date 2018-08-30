Смартфон Honor Play вышел в Европе

Компания Huawei дала старт международным продажам смартфона Honor Play, который вышел в Китае еще в июне. Теперь аппарат можно купить в Европе и Северной Америке. В странах Старого Света за смартфон просят 329 евро. Напомним, что Honor Play оснастили поддержкой технологии графического ускорения GPU Turbo, 6,3 дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, топовой платформой Kirin 970, 4/6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, основной камерой на 16 и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором на 3750 мАч, 3,5-мм аудиоразъемом, портом USB-C и модулем NFC. Габариты новинки составляют 157,9:74,3:7,8 мм, а масса – 176 г.